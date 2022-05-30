Украинский нацгвардеец «приземлил» вражеский самолет в Запорожской области 5 30.05.2022, 15:17

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Уже третий за месяц.

В Запорожской области нацгвардеец сбил уже третий вражеский самолет за месяц. На этот раз жертвой его ПЗРК стал вражеский СУ-25. Как сообщает «Главред» со ссылкой на местные СМИ, герой служит в 9-м полку Национальной гвардии Украины.

"Снова боец 9-го полка НГУ сбил Су-25. Уже третий. Один и тот же боец", — говорится в сообщении.

Так в начале мая стало известно, что срочник НГУ, находясь на боевом дежурстве в Запорожской области, умело использовал ПЗРК "ИГЛА" и сбил свой первый самолет.

23 мая тот же боец во второй раз сбил российский Су-25 в Запорожской области.

И вот стало известно, что срочник попал во вражеский "Грач" в третий раз.

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