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Лукашенко призвал возить калий «мешками» и дизель «бочками»

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  • 30.05.2022, 15:21
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Лукашенко призвал возить калий «мешками» и дизель «бочками»
фото: ТАСС

Диктатор признал катастрофическую ситуацию из-за санкций.

Диктатор Лукашенко провел совещание правительства из-за ситуации, связанной с последствиями санкций, сообщает БелТА.

Узурпатор признал, что санкции затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья, материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт.

Также Лукашенко констатировал физическое снижение объемов продаж калия и нефтепродуктов. Эти две позиции (их удельный вес 13%) повлияли в целом на результат промышленного комплекса.

«Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий «мешками» или дизель «бочками», мы не обойдемся», — сказал он.

Напомним, калийная и нефтяные отрасли, которые приносили режиму львиную долю валюты, находятся под западными санкциями. Также потерян украинский рынок и разрушены логистические цепочки.

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