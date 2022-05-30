Юрий Бутусов: Мы не можем в новостях рассказать и 5% того, что происходит на фронте 5 30.05.2022, 15:27

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Юрий Бутусов

Идет очень жестокая борьба.

Российские власти осознали, что руководство Украины под давлением общества нацелено на победу в войне с РФ. Такое мнение в опубликованном 30 мая интервью «Украинской правде» выразил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Людей на фронте очень часто немного удивляет, когда информационное пространство переполнено такими жизнерадостными, жизнеутверждающими нарративами и новостями, что у нас уже все хорошо, все стабилизировано, мирная жизнь. Потому что здесь этого не ощущают. Идет очень жестокая борьба. Мы не можем в новостях рассказать и 5% того, что происходит на самом деле, что касается самого хода боевых действий. Но на всем фронте идет очень жестокая борьба с очень мощным противником, который прилагает все усилия, чтобы уничтожить наши боеспособные соединения, деморализовать наше общество и принудить его к капитуляции», – подчеркнул Бутусов.

По его словам, сейчас нет предпосылок для деэскалации ситуации на фронте.

«То есть противник уже понимает, что политическое руководство под давлением украинского народа никогда не сдаст назад, не будет никаких сепаратных переговоров, заглядываний в глаза и так далее. Россия взяла курс на уничтожение Украины, уничтожение украинской армии. Россия применяет все виды вооружений, наносит большие удары, очень мощные удары, применяет все виды вооружения, и никаких намеков, что что-то смягчится, улучшится, вообще нет. Поэтому, конечно, армия ожидает, что приоритеты будут определены более четко, будет направлено большее количество ресурсов. И соответственно будут изменения, которые позволят нам добиться победы», – отметил журналист.

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