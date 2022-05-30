Боец полка имени Калиновского Денис Урбанович попал в больницу с контузией

Боец полка имени Калиновского Денис Урбанович попал в больницу с контузией10
- 30.05.2022, 15:36
- 6,844
У добровольца пропал слух.
Боец полка имени Кастуся Калиновского Денис Урбанович попал в больницу с контузией.
«Ноги и руки, слава Богу, целы, но пропал слух. Двое суток был без сознания», - пишет о его состоянии здоровья журналист Любовь Лунева.
Урбанович — активист, действующий глава «Молодого фронта». После нападения России на Украину присоединился к белорусским добровольцам и вошел в батальон (а теперь полк) имени Калиновского.