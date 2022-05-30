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Боец полка имени Калиновского Денис Урбанович попал в больницу с контузией

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  • 30.05.2022, 15:36
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Боец полка имени Калиновского Денис Урбанович попал в больницу с контузией
Денис Урбанович

У добровольца пропал слух.

Боец полка имени Кастуся Калиновского Денис Урбанович попал в больницу с контузией.

«Ноги и руки, слава Богу, целы, но пропал слух. Двое суток был без сознания», - пишет о его состоянии здоровья журналист Любовь Лунева.

Урбанович — активист, действующий глава «Молодого фронта». После нападения России на Украину присоединился к белорусским добровольцам и вошел в батальон (а теперь полк) имени Калиновского.

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