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Какой будет погода в первые дни июня?

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  • 30.05.2022, 15:51
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Какой будет погода в первые дни июня?

Прогноз по Беларуси на 31 мая - 2 июня.

31 мая погоду в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, ночью по северо-восточной половине страны сохранится влияние атмосферного фронта, пишет сайт pogoda.by.

Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах республики прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, по востоку Беларуси до +13°С, максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление будет расти.

1 июня ночью погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди, в отдельных районах страны ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +19..+26°С, по крайнему юго-западу республики+17..+18°С.

2 июня ночью сохранится влияние системы атмосферных фронтов, днем республика окажется в неустойчивой воздушной массе, поступающей с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+24°С, по востоку страны +25..+27°С.

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