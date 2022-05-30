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Воин ВСУ рассказал о жестоких боях за «дорогу жизни» на Донбассе

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  • 30.05.2022, 15:56
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Воин ВСУ рассказал о жестоких боях за «дорогу жизни» на Донбассе

Из какого оружия палит противник?

Российские захватчики не оставляют попыток взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск на Донбассе, которую называют "дорогой жизни". Украинские военные удерживают свои позиции вблизи этой трассы, однако враг постоянно обстреливает эти позиции из различного оружия.

О том, как удается удерживаться на занятых рубежах, и из какого оружия противник палит по защитникам Украины, рассказал в Facebook бывший народный депутат Украины Игорь Луценко, который сейчас служит в одной из военных бригад ВСУ и защищает родную землю с оружием в руках.

По его словам, украинские военные держат села вдоль трассы Бахмут-Лисичанск. Оккупанты постоянно палят по позициям защитников Украины из минометов, делая лишь небольшие перерывы между обстрелами.

"Так же часто – БМД-4, 100 мм (боевая машина десанта ред.). Раз в день – обстрел Пионом (российская самоходная пушка артиллерии – ред.). Громогласно. Спорадически выезжают танки и валят (не стреляют, а именно валят) из посадки. Выход-приход, выход-приход. Бах-бах, бах-бах! Отстреливают быстро 10-15 выстрелов и убегают", – рассказывает защитник Украины.

Вражеские вертолеты летают раз в 2-3 часа. Бойцов спасает от них то, что имеют несколько секунд, чтобы спрятаться. По словам Луценко, воины уже привыкли к комбинации звуков "гул двигателей – волны грома". Самолеты летают не чаще раза в день.

"Грады каждый час. Но бывает по нескольку часов без Градов. Грады – кассетные и обычные. 152 почему-то отличить не могу. Видел разбитую д-30 на дороге на занятой противником территории, но больше следов такой артиллерии не находил. Конечно, мы на это всё отвечаем, по обстоятельствам", – отметил Луценко.

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