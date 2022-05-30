В Минске продается бело-красно-белая квартира 18 30.05.2022, 16:38

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Ее цена - около $80 тысяч.

В Минске продают «уютную и просторную» трехкомнатную квартиру на улице Могилевской. Однако в объявлении, опубликованном на realt.by, пользователей Сети привлекли не столько расположение или квадратура жилья, а бело-красный интерьер.

Дизайн всех комнат и балкона выполнен в едином стиле. Бело-красные цвета обоев гармонично сочетаются с мебелью таких же тонов.

Квартира находится в многоэтажном доме на улице Могилевской. В десяти минутах ходьбы от метро Ковальская Слобода и Институт культуры.

Цена — 205 тысяч рублей.

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