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Под Херсоном украинец угнал у российских оккупантов «Урал»

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  • 30.05.2022, 16:16
  • 5,770
Под Херсоном украинец угнал у российских оккупантов «Урал»

Как это у него получилось?

Житель Херсонской области угнал у российских оккупантов УРАЛ. Грузовик он передал на нужды ВСУ, сообщает Оперативное командование "Юг".

Как только началась война Андрей Грушко попросился в ряды ВСУ, однако мужчине отказали из-за возраста. Потом была оккупация его села.

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь нашим ребятам. Я несколько дней наблюдал за "Уралом" и как только его бросили, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам",- признался Андрей Грушко.

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