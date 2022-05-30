Под Херсоном украинец угнал у российских оккупантов «Урал» 2 30.05.2022, 16:16

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Как это у него получилось?

Житель Херсонской области угнал у российских оккупантов УРАЛ. Грузовик он передал на нужды ВСУ, сообщает Оперативное командование "Юг".

Как только началась война Андрей Грушко попросился в ряды ВСУ, однако мужчине отказали из-за возраста. Потом была оккупация его села.

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь нашим ребятам. Я несколько дней наблюдал за "Уралом" и как только его бросили, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам",- признался Андрей Грушко.

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