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ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Запорожской и Херсонской областях

  • 30.05.2022, 17:35
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ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Запорожской и Херсонской областях

Россиян отбросили на 8-10 километров на отдельных направлениях.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером 28 мая сообщил о наступлении на позиции россиян на юге страны. Сегодня стало известно первые результаты.

В частности, украинские защитники и защитницы смогли продвинуться на 8-10 километров на отдельных отрезках Херсонского и Запорожского направлений, сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

На юге Украины, по состоянию на вечер 29 мая, можем сказать, что на некоторых направлениях, на Херсонщине и Запорожье, украинские защитники продвинулись в среднем на 8-10 километров. Безусловно, ВСУ выбили оккупантов из нескольких населенных пукнтов.

Вместе с тем чиновник посоветовал украинцам следить за официальными сообщениями и ориентироваться прежде всего на официальные сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Продвижение вооруженных Сил Украины на Юге

29 мая советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что ВСУ пошли в контрнаступление на Бериславском направлении и уже продвинулись на 9 километров. По его словам, оккупантов выбивают из третьей линии обороны, которую те выстраивали ранее.

"Украинские военные, стремясь рассеять российские силы начали контрнаступление в Херсонской области, которую русские считали настолько контролируемой, что попыталась ввести там рубль", – так успешную контратаку ВСУ на херсонском направлении описывает газета The New York Times.

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