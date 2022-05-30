Польша и Чехия нашли альтернативу российскому газу

Польша и Чехия нашли альтернативу российскому газу3
- 30.05.2022, 16:50
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Страны отказались оплачивать газ в рублях
Польские и чешские власти обсуждают возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Омана вместо России.
Как пишет Seznam Zpravy, представители энергетических компаний Prazska plynarenska и CEZ встретились по этому поводу с руководством оманской компании Oman LNG. В ближайшие недели переговоры продолжатся.
Издание отмечает, что Чехия рассчитывает не только на Оман — также готовится соглашения о поставках СПГ с Катаром.
Ранее, 23 мая, Польша досрочно разорвала Ямальский контракт с «Газпромом». В конце апреля польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась оплачивать российский газ в рублях, а «Газпром» в ответ прекратил прокачку.