Польша и Чехия нашли альтернативу российскому газу 3 30.05.2022, 16:50

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Страны отказались оплачивать газ в рублях

Польские и чешские власти обсуждают возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Омана вместо России.

Как пишет Seznam Zpravy, представители энергетических компаний Prazska plynarenska и CEZ встретились по этому поводу с руководством оманской компании Oman LNG. В ближайшие недели переговоры продолжатся.

Издание отмечает, что Чехия рассчитывает не только на Оман — также готовится соглашения о поставках СПГ с Катаром.

Ранее, 23 мая, Польша досрочно разорвала Ямальский контракт с «Газпромом». В конце апреля польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась оплачивать российский газ в рублях, а «Газпром» в ответ прекратил прокачку.

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