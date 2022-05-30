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Польша и Чехия нашли альтернативу российскому газу

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  • 30.05.2022, 16:50
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Польша и Чехия нашли альтернативу российскому газу

Страны отказались оплачивать газ в рублях

Польские и чешские власти обсуждают возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Омана вместо России.

Как пишет Seznam Zpravy, представители энергетических компаний Prazska plynarenska и CEZ встретились по этому поводу с руководством оманской компании Oman LNG. В ближайшие недели переговоры продолжатся.

Издание отмечает, что Чехия рассчитывает не только на Оман — также готовится соглашения о поставках СПГ с Катаром.

Ранее, 23 мая, Польша досрочно разорвала Ямальский контракт с «Газпромом». В конце апреля польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась оплачивать российский газ в рублях, а «Газпром» в ответ прекратил прокачку.

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