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Работница «Беларуськалия»: Местное руководство сходит с ума

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  • 30.05.2022, 16:56
  • 17,546
Работница «Беларуськалия»: Местное руководство сходит с ума

Что на самом деле происходит на крупных предприятиях Беларуси?

Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо подписчика:

- Я - работница ОАО «Беларуськалий», последнее время вы часто пишете о нас. После каждого упоминания о каком-либо руднике в соцсетях либо СМИ, местное руководство сходит с ума! Видимо, прилетает по шапке от Головатого. Значит вы делаете все верно. Для того, чтобы эти прохиндеи не расслаблялись, вот вам последние актуальные новости.

1 РУ - загрузка производственных мощностей на 50%, работают на склад.

2 РУ - запланированы работы только на июнь месяц с загрузкой производственных мощностей на 50%. При этом вероятны разного рода плановые остановки.

3 РУ - остановлен.

4 РУ - загрузка производственных мощностей на 50%.

По сути, как таковой профильной работы на ОАО нет, а та, что есть, либо работает на склад, либо работа не связана с добычей хлористого калия.

Многим работницам предлагают пойти на лето работать в детских санаториях, лагерях либо садиках. Что предлагают мужчинам не понятно. Ясно только одно, в таком режиме можно проработать пару месяцев, а дальше - полная остановка и сокращения!

На фоне новостей от канадских аналитиков компании-конкурента Nutrien, которые прогнозируют у нас сокращение производства калия на 6-8 млн тонн. Для «Беларуськалия» - это будет фатально.

Белорусы просто обязаны знать, что на самом деле происходит на крупных предприятиях.

Жыве Беларусь!

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