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«Мы - расходный материал»: оккупант признался жене, что ВСУ сильно бьют по ним

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  • 30.05.2022, 17:06
  • 6,038
«Мы - расходный материал»: оккупант признался жене, что ВСУ сильно бьют по ним

Россиянин пожаловался, что до раненых, которых нужно срочно эвакуировать, никому нет дела.

Агрессор отметил, что ему командование обещало дать орден, но тут же оговорился ‒ мол, это неважно, поскольку потери россиян очень и очень велики.

Российский оккупант пожаловался своей супруге на то, что его подразделение понесло тяжелые потери во время боев на Донбассе в ВСУ, поскольку командование русских использует рядовых только как расходный материал. Об этом говорится в перехваченном разговоре, который предали огласке Главным управлением разведки украинского Минобороны.

Оккупант пожаловался, что до раненых, которых нужно срочно эвакуировать, никому нет дела.

"Наше направление самая сейчас беда такая", – сказал оккупант, рассказывая о боях с ВСУ на Лиманском направлении.

Агрессор отметил, что ему командование обещало дать орден, но тут же оговорился ‒ мол, это неважно, поскольку потери россиян заставляют думать только о том, как возвратиться живым домой.

"А то у меня, кто со мной уехал, первая партия – семь человек осталось из шестидесяти. У нас каждый день раненые. Каждый день убитые. Каждый день кто-то умирает. Людей пачками отсюда везут", – сказал оккупант.

Он отметил, что идти в атаку на позиции ВСУ у них нет возможности, потому что те качественно закрепились.

"В атаку идти, это просто пиз*ец. Они окопаны сидят. У них там амбразуры, у них бетоном все залито. У них окопы. Они нас просто сидят и ждут. Они нас просто расстреливают", – пожаловался оккупант.

Агрессора также заявил, что командование оккупантов относится к ним по скотски.

" Мы просто расходный материал. Здесь всем пофиг на нас. Раненые лежат неделями, черт возьми, которых надо срочно эвакуировать", – подытожил оккупант.

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