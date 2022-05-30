«Мы - расходный материал»: оккупант признался жене, что ВСУ сильно бьют по ним 4 30.05.2022, 17:06

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Россиянин пожаловался, что до раненых, которых нужно срочно эвакуировать, никому нет дела.

Агрессор отметил, что ему командование обещало дать орден, но тут же оговорился ‒ мол, это неважно, поскольку потери россиян очень и очень велики.

Российский оккупант пожаловался своей супруге на то, что его подразделение понесло тяжелые потери во время боев на Донбассе в ВСУ, поскольку командование русских использует рядовых только как расходный материал. Об этом говорится в перехваченном разговоре, который предали огласке Главным управлением разведки украинского Минобороны.

Оккупант пожаловался, что до раненых, которых нужно срочно эвакуировать, никому нет дела.

"Наше направление самая сейчас беда такая", – сказал оккупант, рассказывая о боях с ВСУ на Лиманском направлении.

Агрессор отметил, что ему командование обещало дать орден, но тут же оговорился ‒ мол, это неважно, поскольку потери россиян заставляют думать только о том, как возвратиться живым домой.

"А то у меня, кто со мной уехал, первая партия – семь человек осталось из шестидесяти. У нас каждый день раненые. Каждый день убитые. Каждый день кто-то умирает. Людей пачками отсюда везут", – сказал оккупант.

Он отметил, что идти в атаку на позиции ВСУ у них нет возможности, потому что те качественно закрепились.

"В атаку идти, это просто пиз*ец. Они окопаны сидят. У них там амбразуры, у них бетоном все залито. У них окопы. Они нас просто сидят и ждут. Они нас просто расстреливают", – пожаловался оккупант.

Агрессора также заявил, что командование оккупантов относится к ним по скотски.

" Мы просто расходный материал. Здесь всем пофиг на нас. Раненые лежат неделями, черт возьми, которых надо срочно эвакуировать", – подытожил оккупант.

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