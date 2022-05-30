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Железный занавес для РФ: Украина просит мир не признавать российские дипломы

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  • 30.05.2022, 17:12
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Железный занавес для РФ: Украина просит мир не признавать российские дипломы

Образование и наука, толерирующие убийства и пытки, не могут называться образованием и наукой.

Народные депутаты Украины планируют обратиться в мировому сообществу с просьбой о денонсации двусторонних соглашений с РФ в сфере образования и науки. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, сообщает focus.ua.

Украина обратится к правительствам демократических государств с просьбой о денонсации двусторонних соглашений с Россией в сфере образования и науки, а также отмены легализации российских документов об образовании и получении научных степеней. Соответствующий законопроект №7416 зарегистрирован сегодня, 30 мая, в Верховной Раде Украины.

Авторами обращения выступили Наталья Пипа, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, Ольга Коваль и ряд других народных депутатов.

В пояснительной записке к документу сообщается, что российские дипломы продолжают признаваться в цивилизованном мире.

"Российские граждане могут получать должности в иностранных компаниях и учреждениях и распространять тут свою кровавую пропаганду, направленную на поддержку преступления геноцида против украинского народа, против человечности в целом", — пишут авторы законопроекта.

По их словам, российские научные сотрудники также продолжают использовать научные площадки для развития российских военных мощностей и разработки оружия.

"Образование и наука, толерирующие убийства и пытки, не могут называться образованием и наукой. … Говоря "да" академическому сообществу России — вы говорите "да" убийствам и террору России в Украине", — сказано в документе.

Свое обращение народные депутаты намерены направить в ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Европейскую Комиссию, Европейский парламент и правительствам демократических государств.

Украина хочет попросить другие страны исключить РФ из состава государств-членов международных и европейских конвенций.

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