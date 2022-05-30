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В Беларуси пройдут еще одни «учения»

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  • 30.05.2022, 17:26
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В Беларуси пройдут еще одни «учения»

Теперь в Жлобинском районе.

Сегодня появилась информация, что в Жлобинском районе с 28 июня по 16 июля планируется впервые провести военные сборы военнообязанных «в территориальные войска», пишет «Флагшток».

- В этот период будут отрабатываться вопросы организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мероприятий военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами, — рассказал одиозный комиссар Кривоносов.

Ранее, с 22 июня до 1 июля, были анонсированы учения военных комиссариатов и ВС РБ на территории всей Гомельской области, численность привлекаемых к учениям сил не называется.

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