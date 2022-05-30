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ВОЗ: Количество курящих мужчин в Беларуси снизилось

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  • 30.05.2022, 17:29
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ВОЗ: Количество курящих мужчин в Беларуси снизилось

Курение среди молодежи также уменьшается.

В Беларуси распространенность курения среди мужского населения снизилась на 5%. Об этом заявил журналистам координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович 30 мая во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню без табака, сообщает БелТА.

"С точки зрения распространенности курения в Беларуси можно сказать, что есть медленный, но ощутимый прогресс. В настоящее время, согласно исследованию STEPS, которое будет опубликовано в ближайшее время, распространенность курения среди мужского населения снизилась более чем на 5%. Сейчас курят 42% мужчин и 11% женщин. Это соответствует более 2 млн курильщиков, которые есть в Беларуси", - сказал Валентин Русович.

Курение среди молодежи также уменьшается, добавил Валентин Русович. "Последнее глобальное исследование употребления табака среди молодежи говорит о том, что с 2004 года у 13-15-летних подростков курение среди мальчиков снизилось практически в 10 раз - с 31% до чуть менее 4%. Курение девочек также кардинально снизилось - с 21% до 5%", - отметил специалист.

"Вызывает обеспокоенность использование электронных сигарет молодыми. На вопрос, использовала ли молодежь (13-15 лет) электронные сигареты за последние 30 дней, 15% мальчиков и 14% девочек дали положительный ответ. Кроме того, более 40% несовершеннолетних смогли купить сигареты в магазинах, несмотря на свой возраст", - добавил он.

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