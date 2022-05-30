закрыть
30 мая 2022, понедельник, 18:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько будет стоить газ для белорусов с 1 июня?

4
  • 30.05.2022, 17:36
  • 3,978
Сколько будет стоить газ для белорусов с 1 июня?

«Летний» и «зимний» тарифы отменяются.

Теперь за газ будем платить по новому — с 1 июня отменяется дифференциация тарифов по времени года и устанавливается единая цена для абонентов с отопительными котлами и счетчиками. Подробности передает агентство «Минск-Новости».

Как подчеркнул начальник управления газообеспечения и маркетинга ГПО «Белтопгаз» Владимир Завальников, единый тариф будет применяться сугубо в отношении потребителей с установленными приборами учета расхода газа (счетчиками) при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов).

C1 июня отменяется дифференциация тарифов и устанавливается единая цена для абонентов с отопительными котлами и счетчиками в размере 0,1977 рубля за 1 м3 природного газа (раньше она составляла 0,1494 рубля за 1 м3 в отопительный период и 0,5417 рубля за 1 м3 — в неотопительный). По этой цене абоненты будут платить за газ вне зависимости от сезонности и температурного режима.

При этом сохранится порядок дифференциации тарифов в зависимости от объема потребления природного газа с начала календарного года, обратил внимание начальник экономического управления ГПО «Белтопгаз» Сергей Ховрин. Так, потребители, которые не превысили объем расхода газа в 3 000 м3, будут платить за услугу по субсидируемым ценам; при потреблении свыше 3 000 м3 и до 5 500 м3 плата будет вноситься с учетом корректирующего коэффициента 1,3; за объем свыше 5 500 м3 — по ценам, которые обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип