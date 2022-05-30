Сколько будет стоить газ для белорусов с 1 июня? 4 30.05.2022, 17:36

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«Летний» и «зимний» тарифы отменяются.

Теперь за газ будем платить по новому — с 1 июня отменяется дифференциация тарифов по времени года и устанавливается единая цена для абонентов с отопительными котлами и счетчиками. Подробности передает агентство «Минск-Новости».

Как подчеркнул начальник управления газообеспечения и маркетинга ГПО «Белтопгаз» Владимир Завальников, единый тариф будет применяться сугубо в отношении потребителей с установленными приборами учета расхода газа (счетчиками) при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов).

C1 июня отменяется дифференциация тарифов и устанавливается единая цена для абонентов с отопительными котлами и счетчиками в размере 0,1977 рубля за 1 м3 природного газа (раньше она составляла 0,1494 рубля за 1 м3 в отопительный период и 0,5417 рубля за 1 м3 — в неотопительный). По этой цене абоненты будут платить за газ вне зависимости от сезонности и температурного режима.

При этом сохранится порядок дифференциации тарифов в зависимости от объема потребления природного газа с начала календарного года, обратил внимание начальник экономического управления ГПО «Белтопгаз» Сергей Ховрин. Так, потребители, которые не превысили объем расхода газа в 3 000 м3, будут платить за услугу по субсидируемым ценам; при потреблении свыше 3 000 м3 и до 5 500 м3 плата будет вноситься с учетом корректирующего коэффициента 1,3; за объем свыше 5 500 м3 — по ценам, которые обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат.

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