Ученые обнаружили, что грибы общаются языком, похожим на человеческий 6 30.05.2022, 17:43

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В «разговорах» грибов даже можно выделить отдельные «слова».

Эндрю Адамацк, профессор Лаборатории нетрадиционных вычислений Университета Западной Англии, обнаружил, что сочетания электрических сигналов, посылаемые несколькими видами грибов, напоминают человеческие слова. Научная статья опубликована в журнале Royal Society Open Science, кратко о ней рассказывает Phys.org.

Грибы посылают электрические сигналы через подземные нити другим грибам. Некоторые исследователи предположили, что этот процесс похож на то, как сообщения передаются в нервных клетках животных. Предыдущие исследования также показали, что электрическая активность в нитях увеличивается, когда гриб встречается с источником пищи, что, возможно, является формой общения между грибами. В новой работе Адамацк более внимательно изучил эти сигналы, чтобы выяснить, могут ли они быть формой языка.

Он стал вставлять электроды в почву, где росло несколько грибов, и записывал генерируемые ими электрические сигналы. Затем проанализировал записи в поисках закономерностей и обнаружил, что всплески электрической активности были сгруппированы в потоки или цепочки. Ученый обнаружил, что цепочки напоминают слова. Всего «слов» оказалось 50, и они состоят в среднем из 5,97 букв, что, как он отмечает, близко к 4,8 средним буквам в слове английского языка.

Адамацк предполагает, что целью электрических сигналов является контроль грибами целостности группы — подобно тому, как волки воют, чтобы сохранить целостность стаи. Он также предполагает, что это может быть средством оповещении об источниках пищи и / или сообщения об угрозах. Однако ученый с готовностью признает, что сигналы могут не иметь ничего общего с коммуникацией, но какой бы ни была цель, они точно не случайны.

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