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Россия планирует использовать выпускников колледжей в оккупированном Крыму как «пушечное мясо»

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  • 30.05.2022, 17:55
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Россия планирует использовать выпускников колледжей в оккупированном Крыму как «пушечное мясо»

По просьбе военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня.

Во временно оккупированном Крыму рашисты планируют организовать призыв выпускников колледжей.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Путинские власти во временно оккупированном Крыму планируют использовать выпускников колледжей как "пушечное мясо" на войне против Украины.

С 1 апреля по 15 июля 2022 года в РФ и на ВОТ Крым объявлен весенний призыв в ряды российской армии.

Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже по "просьбе" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ. Ранее, по графику, последний день экзаменов был 28 июня 2022 года", - говорится в сообщении. 

По словам Денисовой, аналогичная ситуация и в других учебных заведениях – Севастопольском морском колледже, Севастопольском профессиональном художественном колледже и Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Маршала инженерных войск А. В. Геловани. В этих учебных заведениях также изменяют дату последнего экзамена.

"Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине", - подытожила омбудсмен.

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