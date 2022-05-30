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До +22°С ожидается в Беларуси 31 мая

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  • 30.05.2022, 18:06
До +22°С ожидается в Беларуси 31 мая

В отдельных районах ожидаются грозы.

Грозы и до плюс 22 градусов ожидается в Беларуси 31 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 31 мая, ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с, по северо-западу порывы могут усилиться до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 5-10 градусов, а по востоку воздух прогреется до 13 градусов тепла. Максимальная температура днем составит плюс 16-22 градуса.

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