Нидерланды отказались платить в рублях 2 30.05.2022, 18:20

1,606

«Газпром» завтра остановит поставки.

Крупнейший нидерландский газовый трейдер GasTerra отказался платить за российский газ в рублях. В связи с этим "Газпром" с 31 мая останавливает поставки.

Об этом сообщает нидерландская компания GasTerra.

Сообщается, что GasTerra приняла решение не выполнять требования "Газпрома" по платежам в российских рублях.

"GasTerra не согласна с платежными требованиями "Газпрома". Они могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС. Кроме того, существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с маршрутом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск", - говорится в сообщении.

"Газпром" уже уведомил, что с 31 мая поставки прекращаются. Это означает, что российская компания не поставит около 2 млрд кубометров законтрактованного газа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».