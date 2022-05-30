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Нидерланды отказались платить в рублях

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  • 30.05.2022, 18:20
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Нидерланды отказались платить в рублях

«Газпром» завтра остановит поставки.

Крупнейший нидерландский газовый трейдер GasTerra отказался платить за российский газ в рублях. В связи с этим "Газпром" с 31 мая останавливает поставки.

Об этом сообщает нидерландская компания GasTerra.

Сообщается, что GasTerra приняла решение не выполнять требования "Газпрома" по платежам в российских рублях.

"GasTerra не согласна с платежными требованиями "Газпрома". Они могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС. Кроме того, существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с маршрутом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск", - говорится в сообщении.

"Газпром" уже уведомил, что с 31 мая поставки прекращаются. Это означает, что российская компания не поставит около 2 млрд кубометров законтрактованного газа.

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