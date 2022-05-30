Россия намерена использовать крымских выпускников как «пушечное мясо» в войне с Украиной 1 30.05.2022, 18:28

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На территории временно оккупированного Крыма начался весенний призыв.

Российская Федерация планирует мобилизовать выпускников колледжей из Крыма. Хочет использовать их как "пушечное мясо" против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Начиная с 1 апреля по 15 июля 2022 года в России и на территории временно оккупированного Крыма начался весенний призыв.

"Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже на "просьбу" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ",- пишет Денисова.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других учебных заведениях:

Севастопольском морском колледже;

Севастопольском профессиональном художественном колледже;

Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Маршала инженерных войск А. В. Геловани.

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