Медвузы Беларуси перестали выдавать учебные планы, которые нужны для трудоустройства медиков за границей 2 30.05.2022, 18:33

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Распоряжение минздрава.

Читатель «Зеркала», который работает врачом, получил предложение трудоустройства за границей — и решил построить карьеру там. Но для получения лицензии врача в ряде европейских стран нужно, наряду с другими документами, предоставить учебный план медвуза. А его читателю выдавать отказались. Разбирались, что случилось, и можно ли обойтись без этого документа.

— Белорусские медицинские вузы перестали выдавать учебный план. Сказали, что это приказ ректора на основании рекомендации Минздрава, — рассказал медик.

Чтобы проверить, действительно ли документ перестали выдавать, мы позвонили во все медицинские вузы Беларуси как частное лицо с одним и тем же вопросом: «Как получить учебный план?».

Ответы вышли примерно одинаковые.

В Белорусском государственном медицинском университете нам сказали, что такие документы не выдают. На вопрос «А если очень надо?» пояснили:

— Совсем.

— А когда сможете выдавать?

— Пока никогда.

— Но раньше ведь выдавали…

— Законодательством не предусмотрены такие документы. Это все, что я могу вам ответить.

А вот в Витебском государственном медицинском университете о ситуации рассказали чуть подробнее.

— Сейчас эта услуга не осуществляется, выписки никакие не делаем. Сейчас это все приостановлено по приказу ректора.

— А когда можно будет получить выписку учебного плана?

— Не знаю, не могу вам сказать. Сейчас есть приказ — выдача приостановлена.

— А почему так? Раньше ведь выдавали…

— Это не входит в перечень обязательных документов для выдачи.

В Гомельском государственном медицинском университете ситуация оказалось аналогичной.

— У нас по приказу… Мы не выдаем эти справочки пока.

— А когда можно будет тогда получить?

— Пока у нас такое распоряжение гражданам Республики Беларусь их не выдавать. Есть же выписка к диплому — может она подойдет… Вы звоните периодически, может что-то изменится. Пока у нас такое распоряжение — ничего не выдавать.

— То есть это распоряжением прямо Минздрава, правильно?

— Да, наверное это на основании рекомендации Минздрава, но распоряжение пришло от ректора. Выдавать эти выписки только для иностранных граждан.

Как пояснили в Гродненском государственном медицинском университете, такое ограничение ввели совсем недавно.

— С 23 мая приостановлена выдача учебных планов на платной основе. Не выдаем.

— Совсем?

— Совсем.

— А почему так? Раньше ведь выдавали…

— Выдавали. Но есть решение Совета университета, что с 23 мая университет не предоставляет таких платных услуг. Предоставляются те документы, которые у вас есть в наличии: диплом и приложение к диплому.

Нужен ли учебный план для трудоустройства медиков за границей?

Чтобы понять, может ли отсутствие учебного плана из университета усложнить трудоустройство для белорусских врачей заграницей, мы поговорили с медиками, которые уже работают в Европе. Оказалось, такое новшество в белорусских вузах не сильно изменит ситуацию с непризнанием дипломов.

Например, белоруска Наталья уже больше пяти лет работает стоматологом в Великобритании, и рассказывает: сдавать экзамен придется в любом случае. Ее учебный план внимательно изучили, посмотрели количество часов интернатуры, которые прошла девушка. Но от экзамена документ не освободил.

Если учебного плана не будет, проблемы не возникнет, рассказывает Наталья. Просто будет больше бумажной волокиты: нужно будет написать заявление, что получить этот документ нет возможности, и заверить его нотариально.

— Во время экзамена в Англии нужно сдавать абсолютно все: и теорию, и практику. Мы сдавали те же самые экзамены, которые сдавали студенты, заканчивающиее тут стоматологический факультет, — поясняет Наталья.

О том, что без учебного плана можно обойтись, рассказывает и Дмитрий, который работает медиком в Германии. По его словам, для белорусского врача есть два варианта получить лицензию: с экзаменом и без. Для первого вариант учебный план не нужен — врач находит место в клинике, собирает пакет документов и подает его в местное министерство здравоохранения. Если с документами все верно, сдает языковой экзамен по медицине и получает временное разрешение на работу. И потом должен сдать экзамен.

— Я пошел этим путем: работаю по временному разрешению, и в октябре-ноябре буду сдавать экзамен. Он не такой страшный. Да, к нему надо готовиться, но сдать его по силам, — поясняет он. — Есть вариант получить лицензию и без экзамена, рассказывает собеседник, и там действительно нужен учебный план. В таком случае медик подает свой диплом на признание — учитываются и пройденные курсы, и стаж.

— Но такой вариант довольно дорогой: перевод учебного плана стоит около двух тысяч евро, а сам процесс признания — около трех тысяч. К тому же во многих землях Германии человек не может работать, пока его диплом признают (а это может длиться около года).

Поэтому, резюмирует Дмитрий, скорее всего белорусские врачи не много потеряют, если не смогут получить в университете учебный план.

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