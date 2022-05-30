МИД Украины призвал Reuters не продвигать российскую пропаганду и указал на ошибки 30.05.2022, 18:47

Британское новостное агентство поймали на использовании российских нарративов о войне в Украине.

Британское новостное агентство Reuters поймали на использовании российских нарративов о войне в Украине, в частности, касающихся оккупированных территорий.

На ошибки международного агентства обратил внимание спикер МИДа Украины Олег Николенко, о чем сразу написал в Twitter.

«Reuters не пропагандируйте российскую пропагандистскую лексику», - обратился он к изданию.

Николенко напомнил, что Херсонская область является оккупированной Россией, ну никак не «Промосковской Херсонской областью» (нарратив, использованный Reuters в одной из статей). Тоже касается «экспорта зерна», что на самом деле является обычным грабежом.

Отметим, что после поправок Николенко статья была отредактирована.

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