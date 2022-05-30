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Украинский Николаев прекращает сотрудничество с Браславом и Могилевом

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  • 30.05.2022, 19:11
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Украинский Николаев прекращает сотрудничество с Браславом и Могилевом

Об этом сообщил мэр Николаева.

Украинский город Николаев прекращает сотрудничество с белорусскими городами — с Браславом и Могилевом. Об этом сообщил его мэр Александр Сенкевич. Соответствующие письма отправлены в исполкомы. В одностороннем порядке украинской стороной расторгнут договор о побратимстве Николаева и Могилева.

«В условиях, когда Беларусь не просто поддерживает российскую войну против нашей страны, но и дает войскам РФ свою территорию для накопления военной техники и обстрелов украинских городов баллистическими и крылатыми ракетами, никакого сотрудничества между нами не может быть», — пишет мэр Николаева.

Серкевич подчеркивает, что «с теми, кто создал вокруг себя преступный авторитарный мир, нам не по пути», ведь украинцы «слишком ценят свою свободу и уже восемь лет платят за нее высокую цену».

В то же время Александр Сенкевич верит, что белорусский народ обретет настоящую независимость, и тогда могут быть построены «новые партнерские отношения».

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