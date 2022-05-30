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Пионтковский: Италия, Франция, Германия и Венгрия играют на путинской стороне

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  • 30.05.2022, 19:16
  • 16,894
Пионтковский: Италия, Франция, Германия и Венгрия играют на путинской стороне
Андрей Пионтковский

Четыре страны НАТО и Евросоюза парализуют деятельность Альянса и ЕС.

Четыре страны НАТО и Евросоюза парализуют деятельность НАТО и ЕС по поддержке Украины, заявил в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону высказал проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский

"И сторонники, и противники Украины понимают, что наступил решающий, поворотный момент – решается судьба мира. Поэтому я прекрасно понимаю реакцию [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона, который заговорил о совершенно новой международной структуре. Это естественно. Четыре страны НАТО – Италия, Франция, Германия и Венгрия (эта паршивая собачонка Виктор Орбан) – они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины", – заявил Пионтковский.

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