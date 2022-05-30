В Бресте коммунисты поссорились с горисполкомом из-за идеи переименовать две улицы 26 30.05.2022, 19:25

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Дошло до обвинений в «переобувании».

В начале февраля председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук предложил переименовать улицу Халтурина и часть улицы Орджоникидзе. Первой предлагалось назначить имя митрополита Филарета, второй — почетного гражданина Бреста и бывшего директора ОАО «Брестгазоаппарат» Михаила Иоффе. Инициатива возмутила местных (и неместных) коммунистов. Они усмотрели в этом «ползучую десоветизацию на примере печального опыта Украины» и, похоже, добились своего — часть улицы Орджоникидзе переименовывать не будут.

Подробную хронологию двухмесячной бюрократической борьбы коммунистов с Брестским горисполкомом опубликовала российская газета «Правда» — печатный орган Коммунистической партии Российской Федерации.

Свою борьбу против переименования двух улиц коммунисты начали с обращения в администрацию Лукашенко. Оттуда их письмо перенаправили в Брестский облисполком.

В ответе областных властей говорилось, что в соответствии с законом «присвоение наименований улиц, а равно и их переименование осуществляется после проведения соответствующего общественного обсуждения, которое объявляется решением местного Совета депутатов», однако «в настоящее время Брестским городским Советом депутатов такое решение не принималось, общественное обсуждение не объявлялось».

Такой ответ коммунистов не устроил и они обратились к председателю Брестского городского Совета депутатов Николаю Красовскому. Встреча с главой депутатского корпуса «прошла в духе бюрократической эквилибристики и тоже не внесла никакой ясности», пишет «Правда».

В итоге коммунисты все же добились своего. В конце мая им пришел ответ за подписью зампреда Брестского облисполкома Геннадия Борисюка, в котором сообщалось:

«Переименование части улицы Орджоникидзе и присвоение ей имени М. Иоффе не планируется».

По улице Халтурина пока ясности нет — общественное обсуждение по этому вопросу не проводилось, а будет ли — неизвестно.

«Наверняка председатель горисполкома А. Рогачук не рассчитывал на публичный резонанс от предложенной инициативы, которую, по-видимому, предварительно не согласовал с вышестоящим начальством. А после шумихи ловко „переобулся“. В чиновничьей среде это случается», — написала газета «Правда».

Напомним, Орджоникидзе и Халтурин — революционеры и политические деятели начала XX века. Ни один, ни второй никак не связаны с Брестом.

С инициативой переименовать улицы в горисполком обратились Брестская епархия и дирекция ОАО «Брестгазоаппарат».

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