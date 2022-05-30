ВСУ ликвидировали 46 оккупантов на юге Украины 8 30.05.2022, 19:30

5,222

Уничтожены также восемь танков и два «Града».

Украинские военнослужащие на юге страны ликвидировали 46 оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг в Facebook.

Уточняется, что за ночь на 30 мая потери оккупантов составили:

46 оккупантов;

8 танков Т-62;

2 122-мм гаубицы;

2 реактивные системы залпового огня Град;

автомобильная и бронированная техника;

склад боеприпасов.

«В течение ночи противник продолжал попытки воздушной разведки, за что безвозвратно лишился дежурного Орлана-10», — добавили в пресс-службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».