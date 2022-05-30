закрыть
30 мая 2022, понедельник, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали 46 оккупантов на юге Украины

8
  • 30.05.2022, 19:30
  • 5,222
ВСУ ликвидировали 46 оккупантов на юге Украины

Уничтожены также восемь танков и два «Града».

Украинские военнослужащие на юге страны ликвидировали 46 оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг в Facebook.

Уточняется, что за ночь на 30 мая потери оккупантов составили:

46 оккупантов;

8 танков Т-62;

2 122-мм гаубицы;

2 реактивные системы залпового огня Град;

автомобильная и бронированная техника;

склад боеприпасов.

«В течение ночи противник продолжал попытки воздушной разведки, за что безвозвратно лишился дежурного Орлана-10», — добавили в пресс-службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип