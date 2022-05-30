ВСУ ликвидировали 46 оккупантов на юге Украины

ВСУ ликвидировали 46 оккупантов на юге Украины8
- 30.05.2022, 19:30
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Уничтожены также восемь танков и два «Града».
Украинские военнослужащие на юге страны ликвидировали 46 оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг в Facebook.
Уточняется, что за ночь на 30 мая потери оккупантов составили:
46 оккупантов;
8 танков Т-62;
2 122-мм гаубицы;
2 реактивные системы залпового огня Град;
автомобильная и бронированная техника;
склад боеприпасов.
«В течение ночи противник продолжал попытки воздушной разведки, за что безвозвратно лишился дежурного Орлана-10», — добавили в пресс-службе.