Оршанца Антона Боброва осудили на два года колонии за оскорбление Лукашенко

Оршанца Антона Боброва осудили на два года колонии за оскорбление Лукашенко17
- 30.05.2022, 19:38
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Дело рассматривала судья Светлана Кузьмиченок.
В суде Оршанского района 30 мая вынесен приговор местному жителю Антону Боброву. Его обвинили в оскорблении Лукашенко согласно ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса. Боброва наказали лишением свободы в колонии общего режима сроком на два года, пишет «Вясна».
Антона Боброва задержали до суда 21 марта и поместили в витебский СИЗО.
По материалам обвинения, Бобров в одном из телеграм-каналов дважды оставил оскорбительные комментарии в сторону Лукашенко, которые лингвистическая экспертиза посчитала ненормативной формой речевого выражения.
Свою вину Антон Бобров в суде признал полностью. Его наказали лишением свободы в колонии общего режима сроком на два года.
Процесс прошел за один день. Дело рассматривала судья Светлана Кузьмиченок.