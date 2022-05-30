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Оршанца Антона Боброва осудили на два года колонии за оскорбление Лукашенко

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  • 30.05.2022, 19:38
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Оршанца Антона Боброва осудили на два года колонии за оскорбление Лукашенко

Дело рассматривала судья Светлана Кузьмиченок.

В суде Оршанского района 30 мая вынесен приговор местному жителю Антону Боброву. Его обвинили в оскорблении Лукашенко согласно ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса. Боброва наказали лишением свободы в колонии общего режима сроком на два года, пишет «Вясна».

Антона Боброва задержали до суда 21 марта и поместили в витебский СИЗО.

По материалам обвинения, Бобров в одном из телеграм-каналов дважды оставил оскорбительные комментарии в сторону Лукашенко, которые лингвистическая экспертиза посчитала ненормативной формой речевого выражения.

Свою вину Антон Бобров в суде признал полностью. Его наказали лишением свободы в колонии общего режима сроком на два года.

Процесс прошел за один день. Дело рассматривала судья Светлана Кузьмиченок.

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