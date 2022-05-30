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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 30 мая

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  • 30.05.2022, 19:48
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 30 мая

96-е сутки продолжается противостояние украинцев российскому вторжению.

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на вечер 30.05.2022.

«На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. В вооруженных силах республики Беларусь до 4 июня этого года продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности.

На Северском направлении враг продолжает производить артиллерийские обстрелы с территории приграничных районов российской федерации, а именно населенных пунктов Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области и Янжуловка, Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств с территории российской федерации.

С целью снижения наступательного потенциала наших войск враг производит огневое поражение позиций Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии.

В Харьковском направлении активных действий враг не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий украинских подразделений. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулько предпринял попытку ведения штурмовых действий, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

В Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

В Лиманском направлении враг перегруппируется и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

На Криворожском направлении противник производит огненное поражение артиллерией наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении. Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В целях обеспечения сводного подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которое находится на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор".

Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул до двух зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа.

Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который каким-либо образом пытается избежать боевых действий», - говорится в сводке.

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