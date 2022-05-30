ВСУ освободили Николаевку в Херсонской области 9 30.05.2022, 20:00

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В рядах оккупантов панические настроения.

Украинские защитники освободили село Николаевку Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Полную оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 30 мая можно посмотреть здесь.

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