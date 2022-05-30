В Беларуси упрощена регистрация лекарств 30.05.2022, 20:03

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Постановление вступило в силу 29 мая.

Министерство здравоохранения приняло постановление, упрощающее регистрацию лекарств. Постановление вносит изменения в три инструкции по регистрации.

Документ оптимизирует сроки проведения первичной и специализированной экспертиз документов, актуализирует порядок проведения апробации методик контроля качества лекарственного средства и контроля качества этого лекарственного средства, в том числе стратегически важного лекарственного препарата, упрощает требования к документам, составляющим регистрационное досье, сообщает пресс-служба Минздрава.

Постановление вступило в силу 29 мая.

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