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Десятки боевых самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня

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  • 30.05.2022, 20:23
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Десятки боевых самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня

В ответ в воздух поднялись тайваньские истребители.

30 боевых самолетов Военно-воздушных сил Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди самолетов: два — дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8.

Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении ВВС Китая в его зону ПВО с января. Министерство обороны острова заявило, что в ответ в воздух поднялись тайваньские истребители.

Сообщается, что в течение последних двух лет Тайвань жаловался на неоднократные боевые вылеты китайских ВВС вблизи острова.

Целями этих вылетов Тайвань называл попытки измотать силы острова и проверить их реакцию.

По сообщению тайваньского министерства, последняя китайская миссия включала 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты.

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