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ВСУ феерично уничтожили вражескую БМП с полным боекомплектом

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  • 30.05.2022, 20:35
  • 8,988
ВСУ феерично уничтожили вражескую БМП с полным боекомплектом

Видеофакт.

Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Острожского мощно ударили по вражеской БМП. Сдетонировал боекомплект.

Видео атаки появилось в Facebook бригады.

«Феерическое уничтожение вражеского БМП с полным боекомплектом и поджаренными рашистами! Демилитаризация россиян продолжается», - отметили воины.

На кадрах видно, как вражеская техника уверенно движется вдоль посадки. Впоследствии ее разрывает точным ударом. Воины отмечают, что у БМП был полный боекомплект. Он сдетонировал.

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