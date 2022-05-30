ВСУ феерично уничтожили вражескую БМП с полным боекомплектом

ВСУ феерично уничтожили вражескую БМП с полным боекомплектом7
- 30.05.2022, 20:35
- 8,988
Видеофакт.
Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Острожского мощно ударили по вражеской БМП. Сдетонировал боекомплект.
Видео атаки появилось в Facebook бригады.
«Феерическое уничтожение вражеского БМП с полным боекомплектом и поджаренными рашистами! Демилитаризация россиян продолжается», - отметили воины.
На кадрах видно, как вражеская техника уверенно движется вдоль посадки. Впоследствии ее разрывает точным ударом. Воины отмечают, что у БМП был полный боекомплект. Он сдетонировал.