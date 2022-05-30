закрыть
30 мая 2022, понедельник, 23:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На аукционе продают «восхитительный образец» редкого типа метеорита, который нашли под Брагином

  • 30.05.2022, 20:55
  • 2,930
На аукционе продают «восхитительный образец» редкого типа метеорита, который нашли под Брагином

Его нашли более 200 лет назад.

Американский коллекционер выложил на аукцион Sotheby’s «чрезвычайно редкий» метеорит, который обнаружили на территории нынешнего Брагинского района Беларуси в 1810 году. Сейчас его оценивают примерно в 10-15 тысяч долларов, сообщается на странице лота.

Найденный под Брагином метеорит имеет размеры 18×11,5×6 сантиметров и весит 2,6 килограмма. Он относится к классу палласитов — это железо-каменные метеориты с вкраплениями кристаллов оливина, пишет zerkalo.io.

Sotheby’s называет его «восхитительным образцом чрезвычайно редкого типа метеорита». Палласиты составляют всего 0,2% найденных метеоритов и считаются самыми красивыми камнями, прилетевшими на Землю из космоса.

Свое название палассит получил в честь академика Петера Палласа, который впервые обнаружил такой минерал в Сибири в 1749 году.

Брагинский метеорит — не единичная находка: всего в XIX веке в этом районе обнаружили три метеорита, в XX веке – еще два. Известно, что один из них хранился в Академии наук, но во время Великой Отечественной войны был утрачен. Еще один Брагинский метеорит хранится в Московском планетарии, его нашли в 2004 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип