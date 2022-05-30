На аукционе продают «восхитительный образец» редкого типа метеорита, который нашли под Брагином 30.05.2022, 20:55

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Его нашли более 200 лет назад.

Американский коллекционер выложил на аукцион Sotheby’s «чрезвычайно редкий» метеорит, который обнаружили на территории нынешнего Брагинского района Беларуси в 1810 году. Сейчас его оценивают примерно в 10-15 тысяч долларов, сообщается на странице лота.

Найденный под Брагином метеорит имеет размеры 18×11,5×6 сантиметров и весит 2,6 килограмма. Он относится к классу палласитов — это железо-каменные метеориты с вкраплениями кристаллов оливина, пишет zerkalo.io.

Sotheby’s называет его «восхитительным образцом чрезвычайно редкого типа метеорита». Палласиты составляют всего 0,2% найденных метеоритов и считаются самыми красивыми камнями, прилетевшими на Землю из космоса.

Свое название палассит получил в честь академика Петера Палласа, который впервые обнаружил такой минерал в Сибири в 1749 году.

Брагинский метеорит — не единичная находка: всего в XIX веке в этом районе обнаружили три метеорита, в XX веке – еще два. Известно, что один из них хранился в Академии наук, но во время Великой Отечественной войны был утрачен. Еще один Брагинский метеорит хранится в Московском планетарии, его нашли в 2004 году.

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