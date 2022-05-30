Зеленский — лидерам ЕС: Почему вы зависите от России, а не наоборот? 20 30.05.2022, 21:09

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Владимир Зеленский

Шестой пакет санкций до сих пор не принят.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Евросовету 30 мая заявил, что Россия должна зависеть от ЕС, а не наоборот.

Выступление опубликовано в YouTube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский напомнил, что пятый пакет санкций ЕС против России был введен 8 апреля. С тех пор количество украинских детей, погибших из-за действий российских оккупантов, увеличилось со 169 до 243. Количество ракетных ударов страны-агрессора, по данным на 29 мая, составляет почти 1600, а по состоянию на 8 апреля их было меньше тысячи.

Президент подчеркнул, что Украине очень нужен прогресс в санкциях за российскую агрессию, который заставит Россию искать мир, а никаких компромиссов за счет территориальной целостности быть не может. Тем не менее, шестой пакет санкций до сих пор не принят.

«Почему вы зависите от России и их давления, а не наоборот? Россия должна зависеть от вас. Почему она до сих пор может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Почему банки страны-террориста до сих пор работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. Почему на территории ЕС до сих пор активны российские пропагандистские каналы — информационное оружие РФ? Почему российские госслужащие, которые поддерживают войну, и судьи, которые открыто помогают репрессиям, до сих пор не под санкциями?» — сказал Зеленский.

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