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Британия создает инновационный фонд для поддержки ВСУ

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  • 30.05.2022, 21:30
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Британия создает инновационный фонд для поддержки ВСУ

Фонд предусматривает 25 миллионов фунтов стерлингов для поставки оборудования в Украину.

Великобритания создает инновационный фонд для поддержки ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

Минобороны призывает британскую промышленность ускорить разработку оборудования для Вооруженных сил Украины, создав фонд кампании в размере 25 миллионов фунтов стерлингов для поставки оборудования в страну в ближайшие месяцы.

Отмечается, что конкурс будет направлен на укрепление существующих артиллерийских, береговых и авиационных систем.

Великобритания уже выделила Украине более 2,8 млрд фунтов стерлингов в виде гуманитарной помощи и грантов, а также военного снаряжения, включающего 120 бронемашин, системы ПВО и более 6500 противотанковых ракет.

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