Британия создает инновационный фонд для поддержки ВСУ

Британия создает инновационный фонд для поддержки ВСУ2
- 30.05.2022, 21:30
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Фонд предусматривает 25 миллионов фунтов стерлингов для поставки оборудования в Украину.
Великобритания создает инновационный фонд для поддержки ВСУ.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии.
Минобороны призывает британскую промышленность ускорить разработку оборудования для Вооруженных сил Украины, создав фонд кампании в размере 25 миллионов фунтов стерлингов для поставки оборудования в страну в ближайшие месяцы.
Отмечается, что конкурс будет направлен на укрепление существующих артиллерийских, береговых и авиационных систем.
Великобритания уже выделила Украине более 2,8 млрд фунтов стерлингов в виде гуманитарной помощи и грантов, а также военного снаряжения, включающего 120 бронемашин, системы ПВО и более 6500 противотанковых ракет.