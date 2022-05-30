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В Минске не будут выдавать визы в Данию

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  • 30.05.2022, 21:42
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В Минске не будут выдавать визы в Данию

В чем причина?

Датское посольство в Москве приостановило прием заявлений на визы от белорусов, которые подают документы на территории Беларуси, сообщает визовый центр Дании в Минске.

Как говорится в публикации, белорусы теперь не смогут подаваться в Минске на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов. Прием заявлений приостанавливается «до дальнейшего уведомления».

Отслеживать новости о возобновлении приема предлагается на сайтах посольства в Москве и визового центра в Минске, а до этого времени обращаться за получением краткосрочных виз и видов на жительство можно в визовые центры других стран.

Ранее посольство Дании в Москве с той же формулировкой уже сообщило о приостановлении приема заявлений на подачу виз от россиян.

С середины июня также временно не будут принимать заявления на получение виз в Эстонию, Финляндию и Швецию эстонские визовые центры в Беларуси.

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