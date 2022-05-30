Литва передаст Украине дополнительную партию вооружения 5 30.05.2022, 21:54

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Что попадет в пакет помощи.

Новую партию оружия в дополнение к анонсированным ранее бронетехнике и автомобилям отправят Вооруженным силам Украины литовские власти.

Об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.

Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украины. Вооруженные силы получат антидроны, тепловизоры и ударный беспилотник.

"Вскоре Литва передаст Украине не только обещанные бронетехнику, грузовики и внедорожники, но также новую партию антидронов и тепловизоров. И, конечно, "Байрактар", который приобретут на собранные литовцами деньги", – написал глава Минобороны.

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