Netflix полностью прекратил работать в России 4 30.05.2022, 22:31

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Подписчики из РФ больше не имеют доступа к контенту.

Представитель компании подтвердил, что подписчики из РФ больше не имеют доступа к контенту.

Стриминговая платформа Netflix полностью остановила работу в России. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Еще в пятницу перестали работать сайт и приложение, а сегодня представитель компании подтвердил, что подписчики больше не имеют доступа к контенту. А мы добавим, что кроме контента на Netflix, россияне также не имеют свободного доступа к мировым соцсетям, качественному образованию, медицине, международной банковской системе, спортивным соревнованиям, качественным автомобилям и мировым брендам", - написал чиновник.

Федоров добавил, что этот список будет "неуклюже расти, пока кремль не выведет свои войска с территории Украины".

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