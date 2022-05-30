Белорусским грузоперевозчикам советуют корректировать маршруты через Грузию 30.05.2022, 22:43

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Очереди превышают 100 км.

Посольство Беларуси в Грузии предупреждает грузоперевозчиков о длинных очередях на выезд из Грузии в Россию через пункт пропуска «Верхний Ларс». Очереди превышают 100 км, время ожидания составляет 3-4 недели и более.

Грузинская патрульная полиция помещает автомобили, движущиеся к «Верхнему Ларсу», в стоянки для ожидания. Ожидание может занять 1-2 недели, но такие места не оборудованы туалетами, водители не могут купить продукты, обменять или снять деньги.

Посольство рекомендует перевозчикам, выезжающим из Грузии, воспользоваться альтернативным маршрутом, хоть он и длиннее на 1000 км: Тбилиси – АПП Красный мост (Грузия – Азербайджан) – МАПП Самур (Азербайджан) – АПП Яраг-Казмаляр (Россия) – Гомель. При следовании через «Верхний Ларс» водителям советуют иметь запас продуктов, воды, медикаментов и средств гигиены.

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