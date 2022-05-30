Зять Ельцина уволился с поста советника Путина 30.05.2022, 22:52

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Валентин Юмашев

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Валентин Юмашев 18 лет был советником президента РФ.

Советник российского диктатора Владимира Путина и зять первого президента РФ Бориса Ельцина Валентин Юмашев отказался от должности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Первая заместительница исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень заявила, что Юмашев уволился еще в апреле по собственной инициативе. Кремль и сам Юмашев не ответили на запрос агентства о комментарии.

Как пишет Reuters, Юмашев был советником на общественных началах, а его влияние на принятие решений диктатором было «ограничено», однако его уход «разрывает одну из последних связей администрации Путина с правлением Ельцина, периодом либеральных реформ и открытости России к Западу».

Юмашев в 1997—1998 годах руководил администрацией президента России, а Путин в это время был его заместителем. В пресс-службе центра Ельцина заявляли, что Юмашев 18 лет был советником Путина на общественных началах, а в 2018 году был переназначен на должность.

25 марта Путин уволил Анатолия Чубайса с поста своего спецпредставителя по связям с международными организациями. Агентство Bloomberg сообщало, что Чубайс покинул пост и уехал из России, объяснив свои действия несогласием с полномасштабной войной против Украины.

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