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Полиция Чехии подозревает супружескую пару россиян в деле о взрывах на складах боеприпасов

  • 30.05.2022, 23:02
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Полиция Чехии подозревает супружескую пару россиян в деле о взрывах на складах боеприпасов
Николай Шапошник и его супруга Елена

Полиция зафиксировала переписку по электронной почте между парой и руководившим операцией ГРУ.

Полиция Чехии в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов во Врбетицах возбудила уголовное дело в отношении бывшего российского военнослужащего с чешским паспортом Николая Шапошника и его жены Елены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет чешское издание Respekt.

По данным полиции и секретной службы BIS, за взрывами стояла российская военная разведка ГРУ. С самого начала полиция расследовала, был ли у ГРУ РФ в Чехии кто-то, кто помогал ей в подготовке операции.

Источники издания сообщают, что полиция зафиксировала переписку по электронной почте между парой и генерал-майором Александром Аверьяновым, руководившим операцией ГРУ во Врбетицах.

"Содержанием электронных писем была конфиденциальная информация об оружейных складах, например, о перемещении военной техники. Из-за этого полиция возбудила уголовное дело", — сказал источник.

Аверьянов был в более тесном контакте с Шапошниковыми, чем это было известно ранее. Семья Шапошникова подтвердила одну взаимную встречу в Лиссабоне в начале октября 2014 года. Склад с боеприпасами взорвался лишь через несколько дней — 16 октября 2014 года.

Дочь Шапошникова описывает, что генерал присоединился к семье во время экскурсии по памятникам Лиссабона, предварительно представившись "Андрей". "Мы встретились за кофе, посмотрели Португалию с точки зрения туризма. Просто поездка, он присоединился к нам", — сказала дочь Шапошникова, когда журналисты нашли пришли к ней домой в северной Моравии.

Сам Шапошников и его жена не ответили на вопросы об Аверьянове. Некоторое время назад они заявили чешскому телеканалу, что не знают никаких агентов.

Взорванные склады во Врбетицах были сданы в аренду Imex Group, на которую работает Шапошников. Его адвокат Радек Ондруш написал в электронном письме, что ему ничего не известно о контактах Шапошникова.

О важности дела Врбетице для ГРУ свидетельствует и тот факт, что незадолго до взрыва Аверьянов находился недалеко от Врбетице. Полиция выяснила, что он остановился в словацком курорте, который находится в двух часах езды от складов. Полиция и спецслужбы считают, что взрыв контролировался Москвой, в том числе об этом свидетельствует и то, что Аверьянов принимал непосредственное участие в акции.

Сам взрыв должны были произвести агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они являются офицерами спецподразделения ГРУ 29155 и после Врбетице в 2018 году пытались отравить бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Следствие пока не показало, проникали ли Чепига и Мишкин непосредственно на склад боеприпасов. Есть данные, что в то время они находились в Чехии и переехали в Моравию. После взрыва они оба были удостоены высшей государственной награды России — Героя России, а также были награждены четверо других участников подразделения, причастных к делу.

Чешские спецслужбы работают с версией, что целью нападения было оружие болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, которое должно было быть готово к экспорту из Врбетице в Украину для борьбы з пророссийскими силами на Донбассе.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

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