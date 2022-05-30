Зеленский: На Донбассе собран максимум боевой мощи армии РФ 1 30.05.2022, 23:34

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Президент Украины записал видеообращение.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского на 96-й день полномасштабной войны с Россией.

"Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении.

Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом мы освобождаем нашу землю, постепенно приближаемся к той точке, в которой России придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется!

Сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину, которая ехала за местными жителями. От смертельного ранения во время этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк. Он работал на французский телеканал BFM TV. Чуть больше месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу. Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. Мои искренние соболезнования коллегам и родным Фредерика. Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля", - сказал Зеленский.

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