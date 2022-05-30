В ЕС намекнули Грузии, что обеспокоены курсом страны 2 30.05.2022, 23:39

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Грузия могла лучше подготовиться к этому историческому моменту.

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, размышляя о перспективах заявки страны на вступление в ЕС, отметил, что в Евросоюзе озабочены тем курсом, по которому Грузия движется в последнее время.

Как пишет "Европейская правда" , об этом сообщает "Новости-Грузия".

"Грузия могла лучше подготовиться к этому историческому моменту… Это (заявка на вступление) происходит в то время, когда в ЕС растет обеспокоенность по поводу текущей траектории развития страны – замедление темпов реформ в последние годы, политический кризис, свою долю ответственности за который несет каждая сторона... В последние месяцы также звучат вопросы о том, куда движется Грузия", - отметил Карл Харцель.

Дипломат добавил, что не может делать прогнозы, каким будет вывод Еврокомиссии, и результат "может быть и меньше, и больше ожидаемого", а ЕС продолжит поддерживать Грузию независимо от того, каким будет решение о статусе кандидата.

Первоначально Грузия планировала подавать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, но после подписания заявки Украиной в начале полномасштабной войны также подала свою. По информации СМИ, Еврокомиссия предоставит заключение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии 8 июня или 15 июня. Июньский саммит Евросовета состоится 23-24 июня.

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