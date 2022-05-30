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Левандовский объявил, что его эпоха в «Баварии» закончилась

  • 30.05.2022, 23:45
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Левандовский объявил, что его эпоха в «Баварии» закончилась
Роберт Левандовский

Звездный польский футболист защищал цвета мюнхенского клуба с 2014 года.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский объявил об уходе из мюнхенского клуба.

— Моя эпоха в «Баварии» закончилась. Я не вижу возможности продолжать играть в этом клубе. «Бавария» — серьезный клуб, я верю, что они не остановят меня, я не хочу больше там играть. Трансфер — лучшее решение, — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо.

Левандовский перешел в «Баварию» в 2014 году, его действующий контракт истекает в июне 2023-го. В составе мюнхенцев 33-летний поляк провел 374 матча, забил 344 гола и сделал 72 результативные передачи. Вместе с клубом он стал восьмикратным чемпионом Германии, трижды выигрывал Кубок, пять раз — Суперкубок страны, по одному разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Левандовский близок к переходу в «Барселону».

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