Как российские полковники обсуждают Шойгу, Путина и провалы своей армии в Украине 30.05.2022, 23:52

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Перехват.

Журналисты программы расследований Схемы получили записи разговора двух российских полковников, которые обсуждают руководителей так называемой «спецоперации» — полномасштабного вторжения России в Украину, повторяют штампы российской пропаганды и говорят о военных преступлениях российских войск.

Записи передали Схемам представители одного из украинских разведорганов, разговор датирован 14 апреля. По информации журналистов, один из собеседников — российский полковник Максим Власов, который руководил ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015 году, в результате чего погибли 30 мирных жителей. Он находится в украинском розыске с 2018 года. Его собеседник — уроженец Винницкой области Виталий Ковтун, военный медик в российской оккупационной армии.

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