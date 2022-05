«Месяц назад мог купить квартиру в «Минск-Мире» 7 31.05.2022, 9:09

фото: ONLINER

Белорусы рассказали, сколько можно заработать на NFT.

Последние два года NFT-индустрия переживает настоящий бум. Все что угодно — картинки, видео, анимацию, виртуальные участки земли — можно превратить в токены и выставить на продажу. Некоторые из них «выстреливают» и продаются за огромные деньги. Чего стоит хотя бы история студента из Индонезии, который наделал кучу селфи, создал на них токены и вмиг стал миллионером. А в прошлом году 14-летняя девочка удивила мир тем, что заработала $1 миллион на мультяшных NFT-китах. Признайтесь, вам тоже не помешал бы миллион, а лучше сразу два.

О том, как создаются NFT и реально ли новичку на них заработать, пишет onliner.by.

NFT — это то же самое, что крипта?

Для начала несколько вводных для тех, кого отталкивает одна лишь аббревиатура. NFT — это такой же актив, как и криптовалюта, главное отличие — в уникальности. Если биткоины или эфиры, как и привычные нам с вами доллары, условно похожи друг на друга, их можно менять или делить, то NFT — всегда единственный в своем роде. Его нельзя разделить или скопировать, как не получится картину Пикассо заменить картиной Моне. Формат NFT был придуман как раз для того, чтобы переносить в блокчейн уникальные вещи.

— Представьте себе блокчейн как обычную Exсel-табличку, в которой записано, что и кому принадлежит, — объясняет на пальцах NFT-художник, криптоэнтузиаст и YouTube-блогер Никита Гривицкий. — Вы заходите в нее и видите, что у вас есть столько-то денег (криптовалюта) и какие-то другие цифровые активы — ключ от дома, картинка кота и ваша дипломная работа (NFT). Вы можете что-то из активов продать. Пишете об этом «заявление», покупатель нажимает кнопку «Ок», а специальные люди — майнеры, как нотариусы, подтверждают эту транзакцию. Из вашего цифрового рюкзака исчезает этот предмет и перемещается в рюкзак другого — так это все работает.

Возможности NFT ярче всего проявились в мире цифрового искусства. Классические картины или ювелирку по-прежнему можно выставить на аукцион — с этим нет никаких проблем. А вот продать 3D, видео или графику гораздо сложнее. Вот почему NFT так полюбили дизайнеры, фотографы и цифровые художники.

— Если раньше в Instagram многие выкладывали свое творчество, грубо говоря, за лайки, то теперь можно создать токен и попытаться его продать. Это круто, что с помощью NFT художник или дизайнер может закрепить уникальность своей работы, у нее появляется порядковый номер и подтверждение того, что она существует в единственном экземпляре, — рассуждает Никита.

Говорят, что в формате NFT продается какая-то чушь. Это правда?

Многие считают NFT хайпом из-за того, что продаются в таком формате порой очень странные вещи. Яркий пример — это серия картинок cкучающих обезьян Bored Ape, которые стали почему-то коллекционировать знаменитости. Стоят они безумных денег — самая дорогая Bored Ape была продана на аукционе за $3,4 млн, хотя ее ценность с точки зрения искусства сомнительна. Зато такие NFT дают людям пропуск в престижное онлайн-сообщество.

— В мире крипты есть свои мемы. Для одних это полная чушь, а другие готовы платить за это огромные деньги. Возьмем картинку с кислотным котом, которую купили за полмиллиона долларов. Среди коллекционеров она считается крутым артом. Тут все как с картинами в музеях: если о них знает много людей, если они фиксируют какой-то важный момент в истории, считается, что это хорошее вложение. И таких мемов много — их можно в дальнейшем выгодно продать.

С гифкой кота все ясно, но в чем ценность обычных селфи или стикеров? Действительно, случаются прецеденты, когда «выстреливают» в формате NFT какие-то примитивные вещи, соглашается Никита. Но сейчас это скорее исключение.

— Если один парень продал свои селфи за миллион, это не значит, что кому-то удастся повторить его кейс. Поначалу это действительно была золотая жила, люди рандомно выкладывали свои работы — и они легко могли залететь. Но сейчас конкуренция огромная. Коллекционеры начинают понимать, что на этом рынке может быть ценно, а что — нет. Приходят правила, которые были в обычном арте, — уверяет художник.

Я тоже хочу заработать на NFT. Это реально?

Никому из белорусов пока не удавалось продать свои NFT за десятки и сотни тысяч долларов, хотя попытки были. В прошлом году художник Александр Адамов выложил на платформе OpenSea оцифрованный отпечаток своего пальца и оценил его в $1 миллион. На днях мы уточнили: просмотров на платформе было порядка 300, покупателей не нашлось.

Зато все написали про успешный аукцион, на котором продавался NFT белорусского художника и дизайнера Владимира Цеслера. За работу «Лимончелла» победитель заплатил 0,6 эфира ($2,1 тыс. по актуальному на тот момент курсу).

Криптоэнтузиаст Никита Гривицкий за год создал 11 NFT. Он говорит, что не ставил для себя цели заработать максимум денег, а просто хотел разобраться, как устроен этот рынок.

— Первым NFT, который у меня купили, стало городское видео из Варшавы с наложенной анимацией. Не продавалось оно где-то месяц, хотя я раскручивал его всеми возможными способами. И когда уже опускались руки, в одном из пабликов в Twitter кто-то опубликовал мою работу и отметил меня. И вот тогда NFT быстро купили — за 0,23 эфира, или $500 по тому курсу. Я так вдохновился, что решил записать об этом видео. А когда опубликовал, купили еще одну мою работу — уже за $290. Это такое классное ощущение: раньше ты просто выкладывал это в открытый доступ, а теперь кто-то считает эти работы ценными и готов покупать их для своей коллекции.

За год на NFT Никита заработал примерно один эфир. По актуальному на сегодня курсу это меньше $2 тысяч (но еще месяц назад было $3,5 тысячи). По словам художника, для мира NFT это скорее погрешность. Основной доход Никите по-прежнему приносит фриланс — работа на реальных заказчиков, а NFT остается хобби.

— Не хочу, чтобы возникали такие ситуации, когда мне нужно срочно продать несколько NFT или я останусь без денег. Возможно, я просто еще слишком молод, чтобы создавать работы на миллион долларов, но пока полноценно зарабатывать на этом у меня не получается, — улыбается художник.

Прямо сегодня хочу создать NFT. Это сложно?

Нужно желание и хотя бы минимальное знание английского, потому что все платформы, где создаются NFT, англоязычные. Раскручивать свои работы тоже желательно на западную аудиторию — тогда шансы продать токены будут выше.

Изначально создается цифровая работа. Это может быть какая-то анимация, видео или просто фото вашей картины. Дальше нужно зайти на один из маркетплейсов, самые известные — это Rarible, Foundation, Opensea (в данный момент заблокирован для белорусов).

В маркетплейсах все устроено как в обычной соцсети, говорит Никита Гривицкий. Вы обрабатываете фото, загружаете исходник, создаете описание, заполняете все нужные поля и нажимаете на кнопку mint. Отсюда пошло слово «минтить» — это значит создать свой NFT.

За минт вы платите комиссию майнерам, которые запечатывают запись в блокчейн. Стоимость зависит от платформы и времени, когда проводится транзакция (обычно это стоит до $30). Вы получите цифровой сертификат — и теперь NFT можно продавать. Раскруткой удобнее всего заниматься в Twitter, там много профильных сообществ.

Так выглядит процесс создания NFT на платформе Foundation

Описывая саму работу, можно установить любые условия ее использования. Вы вправе полностью передать на нее права или установить какие-то ограничения («не хочу, чтобы мой арт рисовали на футболках»). Можно даже саму работу физически покупателю не передавать. Картина остается в музее, а покупатель приобретает лишь цифровой контракт на нее. Не удивляйтесь, все возможно в мире NFT.

Чтобы создать NFT, надо быть художником или дизайнером?

Совсем не обязательно. В последнее время эта технология используется не только в мире искусства. Вы могли слышать, например, про проекты виртуальных земель, где люди покупают себе NFT-участки. На них можно строить дома, создавать галереи и показывать гостям коллекции своих NFT-картин.

Таких виртуальных миров уже несколько, самые известные из них — Decentraland и The Sandbox. Недавно запустился проект Ton Earth и стал довольно популярным на просторах СНГ, потому что участки там пока относительно недорогие.

Кусочек земли в Ton Earth недавно прикупил себе Евгений Климко. Ему 42 года, он работает в Минске обычным водителем и тоже интересуется NFT. Свой виртуальный участок назвал «Республикой Мендон», придумал для государства герб, гимн, нарисовал карту и решил продавать NFT-гражданство.

— Просто у меня ум такой интересный. Несмотря на возраст, я люблю разбираться во всем новом, сам себе иногда поражаюсь, — объясняет Евгений, заметив наше удивление. — Участок купил на старте за копейки — долларов за 10. А место получилось неплохое — с двух сторон океан. Я скачал в интернете шаблон игрового паспорта и предложил людям покупать у меня гражданство — две монеты за паспорт (toncoin — местная криптовалюта). Как ни странно, люди захотели их покупать.

Минчанин нарисовал в обычном фоторедакторе уже 30 паспортов, а недавно на него вышел программист, который предложил написать бота — паспорта скоро будут выпускаться автоматически. Также Евгений придумал для своего государства NFT-марки — и они тоже оказались кому-то нужны.

— Только недавно их выложил — и расхватали мгновенно. Цену поставил символическую — от 2 до 10 монет — и все равно за два дня приличную сумму заработал, примерно $200. Видел, что мои марки уже пытаются перепродавать за $1200, то есть появился вторичный рынок. И с каждой такой cделки я смогу в будущем получать 10%, — с азартом рассказывает Евгений.

На своей криптоактивности в сумме мужчина заработал около $450. Несмотря на позитивный опыт, отношение к NFT у него довольно скептичное.

— Мы подхватили хайп с Запада, где этих обезьян продают за миллионы долларов, но сколько это будет длиться — никто не знает. Лично мной больше движет интерес, любопытство, хотя заработать я, конечно, не против.

А если просто покупать и перепродавать?

Таких коллекционеров очень много. Своей историей с нами поделился Павел — он работает в Гомеле массажистом, но в последнее время основной доход ему приносят именно сделки с NFT. А начиналось все с play2earn-игр («играешь и зарабатываешь»).

— Во всех этих играх принцип один и тот же — ты что-то покупаешь, например, NFT-монстрика, у которого есть какой-то запас энергии в день, или NFT-кроссовок, с которым нужно гулять по улице. Делаешь какие-то простые действия и зарабатываешь. Тут важно понимать, что все строится по принципу обычной пирамиды: кто быстрее зашел, тот и забирает все сливки с тех, кто заходит позже. А они могут все потерять.

На играх Павел за несколько месяцев в 10 раз приумножил сумму, которую изначально закинул в криптокошелек (было на старте $150). А потом переключился на перепродажу NFT в блокчейне Solana.

— Я просто покупаю их на старте продаж и перепродаю на вторичном рынке в несколько раз дороже. Могу купить за $100, а через два часа отдать уже за $1000. Сказать точно, сколько заработал на этом, сложно, потому что недавно все криптовалюты очень сильно упали. Еще месяц назад это была стоимость однушки в «Минск-Мире».

Этот NFT Павел купил в день интервью за 3.25 SOL (местная валюта), через два часа картинка подорожала в 25 раз

Тот факт, что сбережения в крипте в последнее время уменьшились чуть ли не в два раза, Павла нисколько не беспокоит. Играя на этом рынке, нужно быть готовым к любым потерям, убежден он.

— Я спокойно к этому всему отношусь. Однажды купил за $2000 то, что в итоге стоило $100. Это была NFT-коллекция, которую полностью даже не раскупили, а я повелся. Нужно понимать, что NFT — это всегда заработок на какой-то случайности. С одной перепродажи можно сделать зарплату среднего айтишника, а можно и ничего не заработать. Уже с опытом ты начинаешь обращать внимание на какие-то закономерности.

Золотое правило тут: не доверяй рекомендациям, проводи собственное исследование (Do Your Own Research).

Есть у Павла также коллекция из NFT, с которыми он не расстается, хотя мог бы заработать приличные деньги. Например, кит из серии Catalina Whale Mixer мужчина купил всего за $200, на пике он стоил $12000. Павел не хочет спешить, потому что обладателям ценных NFT часто дается приоритет на старте новых продаж, а это еще одна возможность заработать (купить потенциально дорогие объекты дешевле, продать дороже),

— Вообще, поварившись в этом, я понимаю, что рынок NFT цикличен, как и вся криптовалюта, — делится мнением белорус. — Иногда стреляют только сильные проекты, а иногда и всякая ерунда, о которой до размещения на вторичном рынке даже никто не слышал. Все больше людей увлекаются NFT, как и все больше людей делают свои коллекции. 99% из них, на мой взгляд, ничего из себя не представляют, хотя модно говорить «делаю свой NFT-проект».

С другой стороны, впереди нас ждет эпоха метавселенных, а NFT зачастую являются их составляющими, поэтому разбираться в этом нужно.

А если запустить свой NFT-проект? Сколько можно заработать?

Мы также пообщались с друзьями-программистами, которые прямо сейчас работают над созданием собственного NFT-проекта. В основу взяли движение Hobo — получилась коллекция картинок бродяг, которые отличаются друг от друга небольшими деталями.

— Изначально хотелось только «пощупать», что такое NFT, но не просто разместить пару картинок на Opensea, а сделать именно коллекцию с неким бэкграундом. Отрисовали несколько десятков вариантов бродяг, сгенерировали 10 000 уникальных изображений, у каждого из которых есть свой файл с описанием уникальности. В будущем мы хотим купить землю в метавселенной и создать там «Центр хобо», где будем помогать безработным и бездомным, — рассказывает о проекте Роман.

В ближайшее время белорусам предстоит заняться маркетингом, чтобы погромче рассказать о себе. Всего, по оценкам Романа, в коллекцию будет вложено около $5 тысяч. Если картинки окажутся востребованными, с каждой перепродажи ребята будут зарабатывать по 2% (и так до бесконечности).

— Но мы не ставим для себя цели заработать во что бы то ни стало. Это делается скорее из интереса, в деньгах не нуждаемся. Если отобьем вложения, то отлично, если нет, то технический бэкграунд важнее.

Что интересно, сам программист не разделяет восторга по поводу NFT и никогда не покупал цифровые картинки для себя лично.

— Сама по себе технология — интересная, на мой взгляд, но пока я не вижу таких ситуаций, чтобы без нее нельзя было обойтись. Ту же картину можно купить онлайн — и ты станешь ее реальным владельцем, а не просто получишь цифровой сертификат. Исключение здесь, наверное, только игры. Там это действительно полезный инструмент. Думаю, что уже через пару лет крупные игровые студии начнут активно пользоваться этой технологией, — рассуждает белорус.

Есть также мнение, что в будущем NFT выйдут далеко за пределы игровой сферы и цифрового искусства. Токены можно будет создавать на научные работы, чтобы их монетизировать, или же создавать таким образом электронные ключи.

— Я думаю, что NFT c нами надолго, просто это перестанет быть новинкой, — считает художник Никита Гривицкий. — NFT будут активно использовать в своих разработках стартапы, а также все, кому нужно закрепить интеллектуальную собственность на объект. Скорее всего, просто уйдет хайп со стороны арта, но сама по себе технология применима во многих сферах.

