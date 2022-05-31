ВСУ отбросили оккупантов на невыгодные позиции на нескольких направлениях: сводка Генштаба 31.05.2022, 9:16

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Что происходит на фронте утром 31 мая?

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 97-х суток противостояния российским оккупантам. Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Северском направлении противник активных действий не проводил. Оккупанты осуществляли минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают подготовку к наступлению, проводят изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории РФ.

На Харьковском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Долгенькое, Вернополье, Грушуваха и Великая Камышеваха.

Была попытка штурма в районе населенного пункта Долгенькое, но без успеха противник отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Нырково, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и пополнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники. Захватчики провели воздушную разведку и нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Осуществил огневое поражение гражданских объектов в районах населенных пунктов Александровка, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригорьевка, Осокоровка, Князевка и Трудолюбовка.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова, существенных изменений в деятельности и положении оперативной группы российских войск не отмечается.

Основные усилия корабельных группировок черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

На временно занятых территориях противник продолжает осуществлять противоправные действия в отношении граждан Украины.

В течение предыдущих суток ударная авиация Воздушных Сил нанесла огневых удары по отдельным подразделениям противника на территории Харьковской области, Донбасса, Луганской и Херсонской областей. Подразделениями зенитных ракетных войск в Одесской области сбита крылатая ракета Х-22.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 8 атак врага, уничтожено 1 танк, 4 артиллерийских системы, 5 боевых бронированных машин и 2 вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.

Напомним, в Херсонской области ВСУ выбили российских оккупантов из Николаевки. Удачное наступление Сил обороны Украины привело к паническим настроениям среди захватчиков.

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