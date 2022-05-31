Не только в метро: в Беларуси банковские карты перестают работать почти повсеместно 17 31.05.2022, 9:23

23,068

С чем это связано?

Утром 31 мая в редакцию «Зеркала» обратились несколько читателей, которые рассказали о неработающих банковских картах. Возможно, это связано «с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса».

Как сообщает «Банковский процессинговый центр» проблема связана с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.

«В настоящее время прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки», — говорится в сообщении.

Читатели сообщают о том, что не могут воспользоваться картами «Беларусьбанка» и «Сбер Банка».

Ранее о том, что в метро приостановили оплату проезда банковскими картами, сообщила пресс-служба столичной подземки. Это объяснили «техническими проблемами банковской системы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».