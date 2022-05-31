Не только в метро: в Беларуси банковские карты перестают работать почти повсеместно

Не только в метро: в Беларуси банковские карты перестают работать почти повсеместно17
- 31.05.2022, 9:23
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С чем это связано?
Утром 31 мая в редакцию «Зеркала» обратились несколько читателей, которые рассказали о неработающих банковских картах. Возможно, это связано «с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса».
Как сообщает «Банковский процессинговый центр» проблема связана с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.
«В настоящее время прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки», — говорится в сообщении.
Читатели сообщают о том, что не могут воспользоваться картами «Беларусьбанка» и «Сбер Банка».
Ранее о том, что в метро приостановили оплату проезда банковскими картами, сообщила пресс-служба столичной подземки. Это объяснили «техническими проблемами банковской системы».