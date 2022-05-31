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Ученые: Дельфины из разных частей океана общаются на разных диалектах

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  • 31.05.2022, 9:30
Ученые: Дельфины из разных частей океана общаются на разных диалектах

В районах, где много водорослей, свист у животных выше и короче.

Итальянские ученые проанализировали 188 часов записанных свистов дельфинов из разных регионов мирового океана. Исследователи сопоставили длину аудиосигналов и изменения высоты тона животных. Оказалось, эти характеристики зависят от места жительства афалин — как диалекты у людей.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature, пишет Earth.

В морских районах, где много водорослей, свист дельфинов выше и короче, чем в регионах с илистым дном. Кроме того, в маленьких популяциях высота акустических сигналов изменяется больше, чем в крупных.

Это значит, что афалины общаются свистом, который лучше всего подходит для их жизненных обстоятельств. Открытие согласуется с гипотезой акустической адаптации. Она гласит, что животные изменяют свои голоса так, чтобы они были максимально различимы в конкретных природных условиях.

«Учитывая, как быстро из-за деятельности человека меняются океаны, важно знать экологические и социально-поведенческие факторы, которые позволяют животным адаптироваться к окружающей среде. Люди должны задуматься о важности акустической среды для развития и общения дельфинов. Судоходство и морские перевозки могут серьезно повлиять на этот фундаментальный аспект жизни животных», — заявила ведущий автор исследования Габриэлла Ла Манна.

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